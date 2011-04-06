Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пригласил бизнес к сотрудничеству с властью в реализации национальных проектов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил во время сегодняшней презентации концепции "Инвестиционная реформа".

Президент отметил, что от реализации инициированных им национальных проектов ожидается весомое влияние на социально-экономическое развитие страны.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, на сегодня уже утверждены приоритеты национальных проектов. Это "Новая энергия", "Новое качество жизни", "Новая инфраструктура", "Олимпийская надежда - 2022". Также в реальном секторе экономики ведется работа по реализации проектов, в частности, относительно принятия сжиженного газа, использования альтернативных источников энергии, строительства доступного жилья, возрождения скотоводства, развития производства зерна и др.

Президент подчеркнул, что особое внимание будет уделяться национальным проектам по инвестированию в человеческий капитал. Например, в сферах здравоохранения и образования, которые в настоящее время уже реализуются.

“В сфере осуществления этих проектов я вижу широкое поле для сотрудничества с отечественными и иностранными инвесторами на принципах государственно-частного партнерства. Уверен, что сочетание активов государства с инвестиционными, управленческими и другими ресурсами частного сектора позволит повысить эффективность реализации национальных проектов”, - отметил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ добавил, что для партнерства власти и бизнеса в Украине уже кое-что сделано. В частности, принят Закон Украины „О государственно-частном партнерстве”, устанавливающий ряд важных принципов, которые являются общими для Евросоюза. Речь идет о равенстве перед законом государственных и частных партнеров; запрет любой дискриминации их прав; согласование интересов государственных и частных партнеров для получения взаимной выгоды; справедливое деление рисков между государственным и частным партнерами и тому подобное.

“Безусловно, нужно, чтобы это все заработало... Кабинетом министров Украины уже приняты необходимые подзаконные акты для реализации норм упомянутого закона”, - сказал Президент, добавив, что Украина готова воспользоваться опытом тех стран, где существует многолетняя практика относительно такого подхода (США, Франция, Великобритания, Германия).