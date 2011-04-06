Кузьмин: на пленках опознаны голоса Литвина и Дергача

После фоноскопической экспертизы записей Мельниченко установлены голоса Леонида Кучмы, Юрия Кравченко, Владимира Литвина и Леонида Деркача.

Об этом заявил в интервью "Фокусу" первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин, который подписал постановление о возбуждении уголовного дела против Кучмы

Кузьмин подтвердил, что перед тем, как использовать пленки Мельниченко в качестве вещдока, их подвергли дополнительной экспертизе.

"Более качественные исследования были проведены именно осенью 2010 года. По заключению дополнительных судебно-фоноскопических экспертиз, голоса лиц, причастных к убийству Гонгадзе, зафиксированные на плёнках Мельниченко, принадлежат Кучме и Кравченко", - сказал Кузьмин.

"Мы подтвердили отсутствие монтажа в том числе. По этой причине плёнки были положены в основу обвинения Кучмы", - заявил он.

Объяснил заместитель генпрокурора и то, как устанавливалась подлинность голоса покойного экс-главы МВД Юрия Кравченко:

"Это следственная работа. Вот мы сейчас с вами беседуем. А какой-то сержант Иванов с диктофоном сидит в шкафу. Сержант Иванов же знает наши фамилии. Мы общаемся, называем друг друга по именам. Идентифицируем себя сами. Плюс сержант в шкафу тоже это видит и слышит… Да ещё и фоноскопическая экспертиза идентифицирует наши голоса. Аналогия, надеюсь, понятна?", - сказал Кузьмин.

Он подтвердил, что на пленках зафиксированы голоса нынешнего спикера парламента Владимира Литвина и экс-главы СБУ Леонида Деркача именно в контексте обсуждения журналиста Георгия Гонгадзе.

Этих людей также планируется проверить на причастность к убийству Гонгадзе.

Украинская правда