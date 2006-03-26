Завтра Ющенко будет консультировать победителей

Завтра в Секретариате Президента начнутся политические консультации относительно формирования новой парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на избирательном участке №1 в Киеве, после того, как принял участие в голосовании на сегодняшних выборах.

«Завтра начнутся консультации в Секретариате Президента», - в частности, сказал он, отвечая на вопрос, когда начнутся переговоры между политическими силами о формировании коалиции и будет ли он принимать в них участие.

Глава государства отметил, что консультации начнут политические силы, которые раньше формировали коалицию, победившую во время Помаранчевой революции.

В то же время он отметил, что речь идет о привлечении максимально широкого круга демократических сил.

«Безусловно, будет оцениваться несколько вариантов формирования коалиции», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, заметив, что переговоры будут многосторонними и масштабными.