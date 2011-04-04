Наливайченко предлагает считать голоса на выборах с видеокамерами

Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляет, что политическая коррупция уничтожает основы свободных выборов в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом он сказал сегодня, выступая на круглом столе, посвященном реформе избирательного законодательства, организованном Национальным демократическим институтом.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что в избирательном законодательстве следует максимально ограничить карательные функции избирательных комиссий против любого кандидата в депутаты. «Чтобы ограничить политическую коррупцию, должен быть выписан исчерпывающий и полный перечень причин и оснований, на которых кандидат может сниматься с гонки или ограничиваться в своем праве принимать участие в выборах, при любой системе», - убежден В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он также поддержал идею об установлении видеокамер в каждой избирательной комиссии. «Таким образом попытки фальсификации протоколов станут известными, ведь процесс подсчета голосов и оформление документов будет под контролем общественности и наблюдателей», - сказал председатель политсовета «Нашей Украины».

Политик отметил также важность допуска к наблюдению за выборами представителей украинских и международных общественных организаций. «Гражданское общество в Украине активно развивается и есть много организаций, которые могут и хотели бы принимать участие в наблюдении за избирательным процессом», - убежден В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Кроме того, по его мнению, не стоит забывать об агитационной и пропагандистской работе среди избирателей с тем, чтобы они знали свои права и не допускали фальсификации своих голосов. В.НАЛИВАЙЧЕНКО убежден, что в рамках подготовки к следующим парламентским выборам именно сейчас актуально начинать такую разъяснительную работу.