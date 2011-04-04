Речь Попова на сессии Киевсовета для Довгого остается загадкой

Заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ считает, что “сценарий конфронтации” на сессии Киевсовета 31 марта был инициирован заместителями председателя Киевской городской госадминистрации Александра ПОПОВА, которые боятся потерять свои должности.

Об этом О.ДОВГИЙ сказал в интервью еженедельнику «Деловая столица» от 4 апреля.

Он отметил, что вместо профессиональной дискуссии и диалога о состоянии и перспективах столицы на пленарном заседании в прошлый четверг, был развернут сценарий конфронтации.

«Для меня остается загадкой, почему Александр Павлович не удовлетворен работой депутатского корпуса. Ведь все эти девять месяцев администрация пользовалась фактически безапелляционной поддержкой Киевсовета», - отметил секретарь Киевсовета.

У него также вызывало удивление то, что «вместо отчета председателя исполнительной власти столицы мы услышали голос политика, а не хозяйственника».

О.ДОВГИЙ предполагает, что это можно объяснить тем, что отдельные чиновники КГГА восприняли замечания депутатского корпуса к их работе как угрозу потерять свои должности: «Они решили избавиться от проблемы, убедив Александра Павловича (ПОПОВА) снять меня с должности секретаря городского совета, раздуть скандал и противостояние».

Однако, как заявил секретарь Киевсовета, он готов предложить продолжение диалога, ведь именно депутатский корпус, который не раз проходил через политические интриги и противостояния, больше всего ценит стабильность и взаимопонимание.

«Я со своей стороны готов немедленно перевернуть эту страницу и списать все произошедшее на горе-советников Александра Павловича, которые вместо хозяйственного отчета подготовили сценарий конфронтации», - заявил О.ДОВГИЙ.

Как сообщал УНИАН, 31 марта на сессии Киевсовета А.ПОПОВ раскритиковал работу Совета, заявил о значительном ущербе, нанесенном общине в результате принятых им неправомерных решений об отчуждении земель и недвижимости.

В частности, по данным А.ПОПОВА, в период с 2007 года по июль 2010 года территориальная община города потеряла 3500 гектаров земли, оценочная стоимость которых составляет 75 млрд. грн. Из этих средств в бюджет Киева было перечислено лишь 5%, что составляет 4 млрд. грн. Также глава городской государственной администрации добавил, что с начала 2007 по июль 2010 года в Генеральный план г. Киева депутатами Киевсовета было внесено 3900 изменений. Как следствие: изменение вида исторической части города, высотная застройка там, где ее априори не может быть, закрытие детских садов и ликвидация спортивных площадок. Из коммунальной собственности Киева, по информации А.ПОПОВА, изъято более 68,5 тыс. квадратных метров нежилой недвижимости, из которых более 10 тыс. кв. метров были переданы Киевсоветом в аренду с нарушением установленного порядка. Также он отметил, что 53,6% арендованных площадей были сданы на льготных условиях – 48 грн. за 1 кв. м. По его словам, в период с 2007 года по июль 2010 года около 750 га киевских земель было выделено на бесплатной основе физическим лицам, которые вообще не проживают в Киеве. Эти решения были приняты депутатами Киевсовета без наличия соответственно оформленной землеустроительной документации. При этом А.ПОПОВ отметил, что очередь киевлян на оформление земли даже не сдвинулась. По преступной схеме, которая на протяжении многих лет действовала в городе, выделенные земельные участки мгновенно несколько раз перепродавались и в конечном итоге были сконцентрированы в руках нескольких лиц, отметил председатель КГГА.

На сессии А.ПОПОВ подчеркнул, что надеется на формирование в Киевсовете нового большинства, которое обеспечит возвращение городу незаконно розданных земель и собственности.

На это представитель Блока Леонида Черновецкого Денис КОМАРНИЦКИЙ заявил, что не согласен с таким мнением, и сказал, что в будущем он не хочет слышать от представителей КГГА такие оправдания за плохие результаты работы.

«Это неправильно – все вернуть. У нас есть проблемы, например, с изъятием в государственный бюджет. И наше мнение - что до Вас все было хорошо», - заявил Д.КОМАРНИЦКИЙ.

Во время выступления А.ПОПОВ выразил предположение, что незаконные разрешения на землеустроительную документацию при отводе земель в столице предоставляли заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ или сам мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В свою очередь лидер оппозиционной фракции «УДАР Виталия КЛИЧКО» Виталий КЛИЧКО инициировал рассмотрение вопроса об отставке О.ДОВГОГО. Но лишь 28 депутатов Киевсовета из 103 присутствующих в зале поддержали отставку секретаря, 54 – высказались против.