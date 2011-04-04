Бродскому за себя не стыдно

Правительственному уполномоченному по дерегуляции хозяйственной деятельности Михаилу Бродскому не стыдно быть украинским чиновником.

Об этом он написал в своем "LiveJournal", отметив, что за последние дни он "столкнулся с кучей гадости из нашей действительности" в связи со смертью члена семьи.

"Вот вы спрашиваете, не стыдно ли быть украинским чиновником. Не стыдно", - заявил Бродский.

"Хочется всё изменить к лучшему. Сначала 70 лет были при власти коммунисты, потом 20 лет - экс-коммунисты и комсомольцы. А теперь за них за всех отвечать?", - отметил он.

"Вы несправедливы. Когда приходят люди, которые хотят что-то изменить, не нужно на них вешать всех собак. Мы хотим изменений, а система сопротивляется. Так что, уйти, бросить, недоделать?", - заявил Бродский.

Кроме того, в своему "Живом журнале" он отреагировал на то, что экс-премьер-министр Юлия Тимошенко задекларировала 258 тысяч гривен дохода за 2010 год.

"Смешно. Неужели кто-то может в это поверить? Она – воровка на доверии. Находясь с ней рядом, нужно внимательно смотреть, чтобы она не запихивала ничего себе в карманы", - заявил Бродский.

Украинская правда