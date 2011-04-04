Почему Кучма не хочет видеть Мельниченко?

В понедельник состоится очная ставка между экс-президентом Украины Леонидом Кучмой и бывшим офицером госохраны Николаем Мельниченко. Об этом в интервью "5 каналу" сообщил адвокат Кучмы Игорь Фомин.

- Насколько я понимаю, она будет в понедельник, - сказал он. - Затяжка с проведением этой очной ставки имеет две основных составляющих. Во-первых - это позиция президента Кучмы в отношение того, что он считает вообще неэтичным, вообще общении его как главы государства с человеком, которого он считает изменником. Вторая причина - это то, что готовили и искали адвоката, который бы специализировался на уголовном праве и имел опыт работы в публичных делах".

Очную ставку Кучмы с Мельниченко, напоминает 5 канал, переносили уже трижды. Генпрокуратура обвиняет экс-президента в превышении должностных полномочий, которые привели до смерти журналиста Гонгадзе. Записи Мельниченко в кабинете Кучмы привлекли как вещественные доказательства по этому делу.