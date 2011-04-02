Янукович ветировал закон, обязывающий отца забрать ребенка из роддома

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ применил право вето к Закону «О внесении изменения в статью 143 Семейного кодекса об обязанности отца забрать ребенка из роддома».

Об этом сообщается на сайте главы государства.

В соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины, В.ЯНУКОВИЧ возвратил со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О внесении изменения в статью 143 Семейного кодекса Украины относительно обязанности отца забрать ребенка из роддома», отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, закон, которым отец обязан забрать ребенка из роддома, если этого не сделала мать, Верховная Рада приняла 15 марта.

В частности, документом устанавливалось, что отец ребенка, который не находится в браке с матерью ребенка, отцовство которого установлено согласно законодательству, обязан забрать ребенка для содержания и воспитания из роддома или из другого учреждения здравоохранения, если этого не сделала мать ребенка.

В соответствии с законом, в случае, если отец ребенка не находится в браке, он приобретает статус отца-одиночки.