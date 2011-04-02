Королевская предложит рецепт детенизации рынка труда

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ до конца апреля предложит концепцию детенизации рынка труда, который сделает выгодной выплату легальной заработной платы в стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета, об этом Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила на круглом столе "Детенизация рынка труда: баланс интересов государства и общества", организованном Комитетом.

Она отметила, что, несмотря на обещания вице-премьера Сергея ТИГИПКО, Кабмин так и не предоставил обещанных до конца марта законопроектов по легализации зарплат в стране. «Очередной проект реформ оказался очередной фикцией», - подчеркнула народный депутат.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что коррумпированный государственный аппарат не заинтересован в легализации рынка труда. «Детенизацию нельзя проводить репрессивными методами, ведь новые запреты дадут возможность усилить коррупционное давление на бизнес, вследствие чего чиновники получат больше теневых доходов», - сказала она.

Председатель парламентского комитета обнародовала свое виденье шагов, необходимых для детенизации рынка труда. По ее словам, первый из них - прекратить экономические репрессии и авантюры, результатом которых стал колоссальный рост цен, безработицы, тарифов и падения заработных плат. Н.КОРОЛЕВСКАЯ процитировала премьер-министра, который на днях заявил, что в Украине - наиболее либеральный Налоговый кодекс, и что примеров такой лояльности к бизнесу в Европе нет. "Если бы это было сказано 1 апреля, можно было бы сказать, что у правительства хорошее чувство юмора", - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Второй шаг, который будет предлагаться Н.КОРОЛЕВСКОЙ, - это повышение социальных стандартов. «Нами внесен законопроект (№7536), согласно которому будет пересмотрена потребительская корзина, не менявшаяся свыше 10 лет, и прожиточный минимум и минимальная заработная плата будут приведены в соответствие с потребностями жизни в 21-м веке», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По словам народного депутата, третий шаг - перестать имитировать борьбу с коррупцией, а четвертый - создать эффективную шкалу налогообложения на фонд заработной платы, при которой заработную плату выгодно платить. «Заработная плата будет выше, если налоговая нагрузка на нее будет меньше», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Пятый шаг касается отмены уплаты единого социального взноса для пенсионеров и инвалидов. «Мы уже внесли соответствующий законопроект в парламент (№8287), ведь даже при рабовладельческом строе инвалидов не заставляли так работать и столько платить, как в нашей стране. Следующим будет законопроект об адекватной ставке единого социального взноса. Мы считаем, что ставка, вступившая в силу с 1 января, еще больше спровоцировала тенизацию рынка труда. Люди не в состоянии платить этот налог легально, и стоят перед выбором - уйти в тень, или закрыться, - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она сообщила, что по итогам работы круглого стола сформирована рабочая группа и до конца апреля будет подготовлена концепция детенизации рынка труда в Украине.

Народный депутат отметила, что детенизация не должна стать еще одной антинародной реформой, которая проводится для чиновников за счет людей. «Мы предлагаем простые и понятные шаги, позволяющие разорвать замкнутый круг лжи и коррупции и дать людям высокие легальные зарплаты, бизнесу - стимулы для развития, а бюджету - налоги, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.