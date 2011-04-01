«The Economist» цитирует американского адвоката Кучмы

Дела, открытые для того, чтобы покрасоваться системой, всегда приносят несправедливые результаты.

Эти слова профессора Гарвардской школы права, одного из ведущих юристов США Алана ДЕРШОВИЦА, представляющего интересы Леонида КУЧМЫ в «деле Гонгадзе», сегодня цитирует «The Economist» в своей статье «Ловля Кучмы. Что стоит за обвинениями против бывшего президента».

«Дело против Л.КУЧМЫ может быть рассчитано на то, чтобы продемонстрировать неизбирательность закона. Или же господин ЯНУКОВИЧ ведомый желанием отомстить господину КУЧМЕ, который отказался применить силу, чтобы придушить оранжевое восстание 2004 года. Кроме того, «демонстрация справедливости» от ЯНУКОВИЧА может быть нацелена на получение кредита доверия от Запада, критикующего его за узурпацию власти и вытеснение демократии», - цитирует «The Economist» сайт LB.ua.

Издание утверждает, что «ничто из этого не помешает коррупции и перераспределению активов в Украине; не разорвет узы между политической властью и бизнесом. Как и не принесет улучшения уровня жизни для рядовых граждан. Что может произойти – так это укрепление служб безопасности и прокуратуры, что даст В.ЯНУКОВИЧУ и его подельникам еще больше оснований оставаться у власти столько, сколько это будет возможно».