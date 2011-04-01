Лозинский: Каяться должны те, кто отрезал в морге ногу Олийныка

Бывший народный депутат Виктор ЛОЗИНСКИЙ в очередной раз заявил, что не убивал гражданина Валерия Олийныка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛОЗИНСКИЙ сказал сегодня на судебном заседании в Днепровском районном суде Киева, выступая с последним словом.

«Мне не в чем себя винить и не о чем просить суд. Я считаю, что должны каяться те, кто в течение года скрывали правду, кто говорил, что Олийнык был без оружия, кто говорил, что я не вызывал для него “скорую”... Каяться должны те, кто отрезал в морге ногу Олийныка и перевел стрелки на меня… Я готов не только перед земным судом ответить, но и, если нужно, перед судом более высоким”, - сказал он.

В.ЛОЗИНСКИЙ заметил, что ему жаль, что В.Олийнык погиб. «Безусловно, сожалею, во-первых потому, что это человеческая жизнь. Во-вторых, это был бы главный свидетель, который бы подтвердил мою правоту… Он бы подтвердил, что самое главное, что никакого выстрела, никакого нанесения телесных повреждений у него с моей стороны не было», - сказал обвиняемый.

Вместе с тем, обращаясь к народным заседателям, В.ЛОЗИНСКИЙ высказал мнение, что их подписи под приговором будут весомее, чем подписи профессиональных судей, потому что они представляют народ. По словам И.ЛОЗИНСКОГО, именно народные заседатели в течение трех месяцев принимали участие в судебном заседании и имели возможность убедиться, каким образом расследовалось это дело и кто действительно виновен в совершении убийства В.Олийныка.

Как сообщал УНИАН, вчера, 31 марта адвокат В.ЛОЗИНСКОГО просил суд оправдать его подзащитного. В частности, адвокат назвал все обвинения прокуратуры безосновательными. По его словам, В.Олийнык погиб в результате несчастного случая.

Комментируя требование прокуратуры осудить его к пожизненному заключению, сам В.ЛОЗИНСКИЙ сказал, что таким образом прокурор хотел его запугать, а также «ударить по ушам журналистов».

Он также назвал обвинения прокуратуры в его адрес бессмысленными и безосновательными.