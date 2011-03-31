Луценко: Ющенко продал шкуру убитого Майданом Дракона

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО убежден, что с помощью его ареста власти хотят установить страх во всей стране.

Об этом он заявил в интервью изданию «Фокус», текст которого был передан из Лукьяновского СИЗО.

«Я понимал и понимаю, что мой арест — это попытка установить атмосферу всеобщего страха. Если экс-министра МВД арестовывают за якобы незаконное празднование Дня милиции и неправильно оформленный стаж водителя, то что же будет с простым, неугодным этой власти человеком? Я понимал и понимаю, что мне мстят за свой страх те, кого прикрыла от ответственности ГПУ, а потом и депутатская неприкосновенность», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он заверил, что и сегодня прошел бы весь путь в политике, не смягчая выражений и не договариваясь тайно с ворами и мародерами.

«Что я понял за последнее время, так это то, что ЮЩЕНКО продал шкуру убитого Майданом Дракона. И новый Дракон стал сильнее от чувства, что все продается или от того, что всех можно запугать», - сказал он.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, он знал о предстоящем аресте за месяц, но не пытался убежать, понимая, что это его судьба — доказать, что не все решают большие деньги и страх.

Экс-министр также отметил, что за последнее время больше никого из членов его семьи на допросы не вызывали.

Ю.ЛУЦЕНКО также сообщил, что раз в неделю видится со своей женой. «Раз в неделю вижусь с женой на правах встреч с защитником. И это не формальность — у меня нет лучшего защитника. И жду этого дня, как в студенческие годы свидания», - сказал он.

Комментируя тему правосудия в Украине, экс-министр рассказал анекдот: «На тему нашего правосудия вспомнил анекдот: «Идет бабушка по Крещатику, видит — из одного здания все время выходят люди и крестятся. Она заходит туда и просит: «Продайте мне икону». «Нет у нас иконы». «Продайте ладанку». «Нет у нас ладанки». «Продайте хоть святой водицы». «Бабка, иди отсюда! Нет у нас тут ничего святого! Тут Печерский суд...».