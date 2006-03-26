По мнению председателя Верховной Рады АР Крым Бориса ДЕЙЧА, власти всех уровней должны извлечь уроки из первого опыта проведения выборов по пропорциональной системе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам, приняв участие в голосовании на симферопольском избирательном участке №48.

Как отметил Б.ДЕЙЧ, выборы по пропорциональной системе проходят в Украине впервые. «Для всех граждан это новое, неизведанное, и это почувствовалось с первых минут, потому что участок начал работу не вовремя, много суеты и беготни среди членов комиссии и наблюдателей», – сказал спикер. По его словам, он голосует на этом участке уже не первый раз, ранее здесь всегда был порядок и работа начиналась вовремя. Б.ДЕЙЧ также высказал обеспокоенность, что простому человеку, в возрасте, по всей видимости, будет сложно разобраться в длинных списках.

Спикер также отметил, что из первых выборов во все органы власти страны, проведенных по пропорциональной системе, должны быть извлечены уроки, и парламент Украины должен будет принять новый закон о выборах всех уровней.

Кроме того, Б.ДЕЙЧ убежден, что власть, особенно местная, должна нести ответственность, вплоть до уголовной, за составление списков избирателей. «Не гражданин должен ходить и проверяться себя, а власть, которая на местах, должна нести уголовную ответственность за правильность и своевременность составления списков, ведь они за это зарплату получают», – подчеркнул спикер.

Глава парламента автономии выразил надежду, что каждый гражданин Украины, несмотря на сложность пройденного за годы независимости пути, на все взлеты и падения, понимает, что страна движется вперед, к демократическим преобразованиям. «Сегодняшние выборы должны показать, что это тоже один из моментов продвижения к демократии. Когда-то придет время, что вместо длинных списков будет две-три партии, мощные и сильные, без партий-сателлитов и партий-«однодневок». Думаю, что сегодня каждый из нас, голосуя, думает о будущем нашей страны, о расцвете и процветании. Хотелось бы, чтоб в этой длинной мишуре каждый определился правильно», – подчеркнул председатель ВР АРК.