Киевсовет провалил отставку Довгого

Депутаты Киевсовета не поддержали предложение отправить в отставку секретаря совета Олеся ДОВГОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 28 из 103 депутатов горсовета, присутствующих в зале, 54 – против.

Рассмотрение вопроса об отставке О.ДОВГОГО инициировал сегодня в начале заседания сессии лидер фракции «УДАР Виталия КЛИЧКО» Виталий КЛИЧКО после заслушивания отчета председателя КГГА Александра ПОПОВА, который заявил о значительных убытках городского бюджета, нанесенных вследствие неправомерных решений Киевсовета.

«Человек, имеющий совесть, должен подать в отставку, поскольку этот человек организовывал голосование по всем перечисленным (А.ПОПОВЫМ – УНИАН) схемам. Олесь, вы готовы сложить полномочия и подать в отставку?», - спросил В.КЛИЧКО.

В ответ О.ДОВГИЙ ответил, что к этому вопросу можно будет вернуться после того, как депутаты закончат задавать вопросы А.ПОПОВУ и предложил перейти от «эмоциональной работы к профессиональной дискуссии». После обсуждения отчета О.ДОВГИЙ взял слово и вернулся к теме своей отставки. Он отметил, что готов поставить этот вопрос на голосование и дать депутатам возможность оценить его работу.

«Не утруждайте себя. Я сам поставлю этот вопрос на голосование», - сказал О.ДОВГИЙ, обращаясь к В.КЛИЧКО и предложил голосовать.

Также О.ДОВГИЙ заверил депутатов, что не допустит дестабилизации в роботе Киевсовете. Он подчеркнул, что очень много усилий приложил, чтобы депутаты работали именно так, как на протяжении последнего года. По словам О.ДОВГОГО, Киевсовет будет поддерживать все инициативы городской госадминистрации, которые будут соответствовать нормам законодательства, и, обращаясь к представителям КГГА, сказал, что надеется на конструктивную совместную работу и на то, что в дальнейшем власть в городе не будет делиться на Киевсовет и городскую госадминистрацию.