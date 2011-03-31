У Черновецкого заявили Попову: до Вас все было хорошо

Во фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете не согласны с позицией горгосадминистрации относительно возвращения в коммунальную собственность переданных частным компаниям активов города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сопредседатель фракции Блока Черновецкого Денис КОМАРНИЦКИЙ заявил сегодня на заседании Киевсовета, комментируя заявление руководителя Киевской горгосадминистрации Александра ПОПОВА о необходимости провести серьезную работу по возврату утраченных активов города.

«Это не совсем правильная позиция руководства города о том, что если не будет возврата определенных активов, то у Киева нет возможности для интенсивного развития. Это позиция не совсем правильная: что нет результатов, потому что не вернули активы», - сказал Д.КОМАРНИЦКИЙ.

По словам депутата Киевсовета, в будущем он не хочет слышать от представителей КГГА такие оправдания за плохие результаты в работе.

«Это неправильно – все вернуть. У нас есть проблемы, например, с изъятием в государственный бюджет… И наше мнение - что до Вас все было хорошо», - заявил Д.КОМАРНИЦКИЙ.

В ответ на заявление Д.КОАМАРНИЦКОГО А.ПОПОВ сказал: «Когда я говорил о возможности возврата активов, я, прежде всего, имел в виду Вас. И я Вас прошу очень серьезно подумать над этой темой, прийти и предложить варианты решения этой проблемы, потому что, конечно, работа через правоохранительные органы и суды – это очень кропотливый процесс. И мне очень не хотелось бы, чтоб он затянулся».

А.ПОПОВ уточнил, что имеет в виду не только Д.КОМАРНИЦКОГО. «Я имею в виду и тех людей, которых Вы представляете», - сказал председатель КГГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 марта, на сессии Киевсовета А.ПОПОВ, в частности, заявил, что из собственности территориальной общины Киева изъяты более чем 68,5 тыс. кв. м нежилой недвижимости, в которой располагались городские и общегосударственные учреждения.

По словам А.ПОПОВА, за бесценок были проданы помещения автобусных парков, коммунальных аптек, центральных поликлиник Соломенского и Шевченковского районов, детский туберкулезный санаторий и др.