Янукович заманивает в Украину брунейских инвесторов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пригласил брунейских бизнесменов к сотрудничеству с украинскими компаниями.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил в ходе украинско-брунейского бизнес-форума.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украина сейчас уверенно двигается вперед путем комплексных реформ.

Приглашая брунейских предпринимателей к активному сотрудничеству, глава государства отметил, что сейчас в Украине уже удалось остановить спад в экономике, вызванный мировым финансово-экономическим кризисом, и начать этап стабильного экономического развития.

«Поэтому мы также рассчитываем, что азиатский, и в частности, брунейский бизнес будет видеть в Украине надежного и предполагаемого партнера, перспективы сотрудничества с которым являются разносторонними и безграничными», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент в частности отметил, что, ввиду своего выгодного геополитического расположения, в том числе - близость к странам ЕС, СНГ и высокую квалификацию рабочей силы, Украина является привлекательным и перспективным полем для инвестиций.

Сейчас, заметил Президент, мы активно работаем над совершенствованием государственных механизмов улучшения инвестиционного климата в Украине. В этом контексте он напомнил о создании Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и Совета отечественных и иностранных инвесторов.

«Мы заинтересованы в эффективном сотрудничестве власти и бизнеса. Важным элементом такого сотрудничества должен стать постоянный двусторонний диалог... Убежден, что работа этого органа будет способствовать улучшению инвестиционной привлекательности Украины», - подчеркнул Президент.

Глава государства пригласил представителей крупного брунейского бизнеса к сотрудничеству в рамках механизма практического взаимодействия власти и предпринимателей.

«В своей программе правительство Украины предусмотрело ряд мероприятий, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности. В первую очередь это касается приоритетных для нашего государства отраслей. Имею в виду транспорт, энергетику, телекоммуникации, экологию, развитие муниципальной инфраструктуры и т. п.», - сказал Президент, назвав позитивным результатом этой работы тот факт, что в 2010 году прирост иностранных инвестиций в экономику Украины составлял 11,6% с ростом уже во второй половине года.

«Это – свидетельство увеличения доверия к украинской власти со стороны иностранных инвесторов», - заметил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент особо отметил, что выдающуюся роль в экономическом росте государства будет играть успешная реализация ряда национальных проектов.

«Мы заинтересованы в использовании брунейского опыта в реализации таких проектов, как «Чистый город», «Качественная вода», «Новая жизнь», «Город будущего», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что некоторые из проектов только начинаются, и на этой стадии инвесторы будут иметь возможность непосредственно приобщиться к формированию их концепции.

Отдельно глава государства остановился на проекте строительства в Украине морского терминала по приему сжиженного газа.

«Известно, что Бруней Даруссалам имеет весомые достижения и практические наработки в этой сфере. Мы будем приветствовать привлечение брунейских коллег к реализации этого, а также других перспективних национальных проектов Украины», - сказал Президент.

Среди других перспективных направлений сотрудничества с инвесторами В.ЯНУКОВИЧ назвал реализацию проектов в рамках подготовки к Евро-2012, сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность, жилищное строительство, сферу телекоммуникаций.

«Эти секторы также открыты для инвесторов из Брунея. При этом должен отметить, что ваши интересы защищены не только внутренним украинским законодательством, но и украинско-брунейским межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций», - подчеркнул глава государства.

Со своей стороны Украина была бы весьма заинтересована в сотрудничестве с Брунеем в сферах нефте-газодобычи, авиастроения, туризма, инфраструктурного развития, строительства, преодоления последствий стихийных бедствий, в аграрном секторе.

«Украина открыта для диалога с брунейским бизнесом на всех уровнях – от малых и средних предприятий до крупнейших корпораций... Приглашаю вас посетить Украину с целью установления партнерских контактов с украинскими компаниями, обсуждения возможностей и нахождения дальнейших путей построения взаимовыгодного делового сотрудничества», - отметил Президент.

Как сообщалось, с 25 марта Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ посетил с государственными визитами Вьетнам и Сингапур, а сейчас находится с государственным визитом в Брунее.