Патриарх Иерусалимский верит в гармонию разных конфессий в Украине

Учредитель и член Стратегического совета Института прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии, народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН предлагает ежегодно проводить в Украине форум, посвященный вопросам сосуществования различных религий.

Об этом он заявил, подводя итоги Международной конференции "Мировые религии и гражданское общество в борьбе с ненавистью и экстремизмом", организованной Институтом прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии, которая проходила в Киеве 28-29 марта.

В переданном УНИАН сообщении пресс-службы Института прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии, в частности, отмечается, что в конференции приняли участие ведущие иностранные эксперты, религиозные и общественные деятели, доклады которых были посвящены предотвращению национальной ненависти. По приглашению А.ФЕЛЬДМАНА – инициатора проведения конференции, в Киев специально прибыл Патриарх Иерусалимский Феофил III. Отмечая важность происходящего, Патриарх Иерусалимский в частности сказал: «События, которые сегодня происходят в Киеве, надеюсь, будут иметь значение как для города, так и для страны. Верю, что Украина станет примером гармоничного существования на одной земле различных конфессий».

В свою очередь Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины Владимир подчеркивал, что «мы должны сделать единодушное заявление о том, что экстремизм, ненависть, нетерпимость и ксенофобия не соответствуют ни одной из религиозных систем».

Приглашенный на конференцию заместитель муфтия Татарстана Валиулла ЯКУПОВ также заявлял, что полностью разделяет один из главных тезисов конференции о том, что «по отдельности какая-то конфессия или даже государство не в состоянии справиться с экстремизмом. И когда силы зла консолидируются - необходимо объединиться и нам».

А.ФЕЛЬДМАН считает, что конференция стала беспрецедентным событием в истории современной Украины, поскольку в Киеве впервые прошли мероприятия подобного уровня и значения. «Я очень рад, что в нашей стране появилась возможность провести важное мероприятие. Именно благодаря тому, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ по-настоящему верующий человек, ему близки те вопросы, которые обсуждались на нашем форуме», - сказал инициатор конференции.

По мнению А.ФЕЛЬДМАНА, Украина достойна того, чтобы стать местом проведения ежегодного форума, посвященного вопросам сосуществования различных религий, религиозных и светских общин.