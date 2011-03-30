Литвин хочет, чтобы Мельниченко принес извинения и заплатил гривню

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН повторно обратился в суд с иском к экс-майору Управления госохраны Николаю МЕЛЬНИЧЕНКО о защите чести и достоинства и возмещении морального ущерба.

Об этом пишет газета “КоммерсантЪ-Украина”.

Как сообщалось, подобный иск В.ЛИТВИНА уже был удовлетворен Деснянским районным судом Киева 17 января 2006 года. Тогда Н.МЕЛЬНИЧЕНКО обязали опровергнуть свои заявления о причастности В.ЛИТВИНА к убийству журналиста Георгия Гонгадзе и принести извинения за причиненный моральный ущерб.

В иске, поданном в этот же суд 1 марта текущего года, В.ЛИТВИН констатирует, что судебное решение пятилетней давности так и не было выполнено, а "МЕЛЬНИЧЕНКО Н.И. продолжает распространять недостоверную информацию о ЛИТВИНЕ В.М.".

В качестве примера такой информации приводятся высказывания Н.МЕЛЬНИЧЕНКО 2009-2010 годов, распространенные СМИ: "Заказчиком убийства Георгия Гонгадзе является председатель Верховной Рады Владимир Литвин", "У Литвина руки в крови", "От Кучмы и Литвина столько смертей, что еще чуть-чуть, и они захлебнутся кровью погибших людей, которые связаны с делом Гонгадзе и с моими записями".

"Эти высказывания носят крайне негативный характер, влияют на формирование у широкой общественности ошибочного мнения о ЛИТВИНЕ В.М., порочат его честь, достоинство и деловую репутацию, повлекли моральный ущерб, – утверждается в документе. – Информация, изложенная МЕЛЬНИЧЕНКО Н.И., не соответствует действительности и ничем не подтверждена".

В.ЛИТВИН, ссылаясь на постановление пленума Верховного Суда Украины от 27 февраля 2009 года, утверждает, что под понятием "достоинство" необходимо понимать "признание ценности каждого физического лица как уникальной биопсихосоциальной ценности", а с понятием "честь" связана "позитивная социальная оценка лица в глазах окружающих, которая базируется на соответствии его действий общепринятым представлениям о добре и зле".

Спикер просит суд признать информацию, высказанную Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в его отношении, неправдивой и порочащей его честь и достоинство, обязать экс-майора опровергнуть ее на пресс-конференции, принести публичные извинения и заплатить 1 грн. компенсации за моральный ущерб.