Депутат Европарламента: В Брюсселе не видят политики в деле против Кучмы

15:50, 29 марта 2011
Политика
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Коваль рассказал, что удивляет Европу

В Брюсселе не видят политической подоплеки в возбуждении уголовного дела в отношении Леонида Кучмы в рамках расследования убийства журналиста Георгия Гонгадзе, заявил депутат Европейского парламента, глава парламентского комитета по вопросам сотрудничества с Украиной Павел Коваль, пишет "Корреспондент".

"Для всех в Брюсселе, не зависимо от их личной точки зрения в отношении политической жизни в Украине, было не понятно, почему во время пребывания у власти оранжевой команды – президента Виктора Ющенко и премьера Юлии Тимошенко, расследование дела Гонгадзе не было успешным", - заявил Коваль.

При этом он добавил, что в Брюсселе не забыли об уголовном деле, связанном с убийством журналиста.

"Мы не видим никакой политической подоплеки в возбуждении уголовного дела в отношении Кучмы. Все помнят, что было такое уголовное дело и когда сейчас появляется какое-то развитие, то интересно, что это делает Янукович, но этого не делала оранжевая власть. Я хочу подчеркнуть, что тут воспринимают это как информацию, никто не говорит о внутриполитических аспектах, как это сейчас в Украине", - подчеркнул депутат Европарламента.

Как сообщалось, ранее СМИ сообщили, что по данному делу, кроме указанных лиц, Генпрокуратура допросит и бывшего главу Администрации Президента Виктора Медведчука.

21 марта Генпрокуратура возбудила дело против Кучмы по подозрению в причастности к убийству Гонгадзе и незаконных действиях в отношении журналиста Алексея Подольского.

28 марта второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что готов поклясться, что не отдавал преступного приказа убивать журналиста Георгия Гонгадзе.

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