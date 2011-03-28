Адвокат не видит необходимости в очной ставке Кучмы и Мельниченко

Адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО не видит необходимости в проведении очной ставки между бывшим Президентом Украины Леонидом КУЧМОЙ и экс-майором Управления государственной охраны Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ТЕЛИЧЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции.

«Очная ставка, по моему мнению, это такой же спектакль, как и воспроизведение на месте событий несколько лет назад. Должна сказать, что необходимости именно очную ставку сейчас проводить я не вижу», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

При этом она отметила, что очная ставка является понятным шагом для обсуждения в СМИ.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура возбудила против бывшего Президента Л.КУЧМЫ уголовное дело.

По словам первого заместителя генпрокурора Рената КУЗЬМИНА, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, даче незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Г.Гонгадзе.

24 и 25 марта ГПУ намеревалась провести очную ставку между Л.КУЧМОЙ и Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, однако экс-президент отказался.

28 марта Л.КУЧМА заявил, что очная ставка с М.МЕЛЬНИЧЕНКО не состоялась из-за смены адвоката. «Не было (очной ставки) по простой причине – у меня новый адвокат. С этим адвокатом я только вчера познакомился, с моим делом он абсолютно не знаком, и мы попросили перерыв», - сказал Л.КУЧМА.

По его словам, очная ставка с Н.МЕЛЬНИЧЕНКО может состояться в среду, 30 марта, если на этом будет настаивать следователь.