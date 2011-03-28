Янукович предлагает запретить госслужащим быть членами партий

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает запретить государственным служащим быть членами политических партий.

Об этом говорится в зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте Президента “О государственной службе”.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ предлагает внести изменения в Закон “О политических партиях в Украине”, отметив, что членами политических партий не могут быть государственные служащие.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ инициирует внести изменения в Закон “Об отпусках”.

В частности, Президент предлагает предоставлять лицам, которые зарегистрированы как кандидаты на пост Президента Украины, в народные депутаты Украины, в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, местного совета, на должность сельского, поселкового, городского председателя предоставлять отпуска без сохранения заработной платы на период избирательного процесса.