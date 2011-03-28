Кучма возьмет еще одного адвоката

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА с учетом действий прокуратуры привлечет еще одного адвоката для своей защиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил возле Главного следственного управления Генпрокуратуры, куда сегодня в третий раз пришел на допрос.

«Сегодня у меня будет еще один адвокат. Фамилия его Игорь ФОМИН», - сказал Л.КУЧМА.

По его словам, «принимать такие меры необходимо, потому что с тем подходом, который сегодня есть у следствия, мне кажется, что мне нужно усилить эту сторону (имеется в виду защиту – УНИАН)”. “Понятно, почему: если мы хотим в Украине прийти к истине, то нужно с обеих сторон, чтобы была хорошая доказательная база”, - добавил Л.КУЧМА.