Кучма возьмет еще одного адвоката
12:00, 28 марта 2011Политика
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Объяснил, почему
Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА с учетом действий прокуратуры привлечет еще одного адвоката для своей защиты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил возле Главного следственного управления Генпрокуратуры, куда сегодня в третий раз пришел на допрос.
«Сегодня у меня будет еще один адвокат. Фамилия его Игорь ФОМИН», - сказал Л.КУЧМА.
По его словам, «принимать такие меры необходимо, потому что с тем подходом, который сегодня есть у следствия, мне кажется, что мне нужно усилить эту сторону (имеется в виду защиту – УНИАН)”. “Понятно, почему: если мы хотим в Украине прийти к истине, то нужно с обеих сторон, чтобы была хорошая доказательная база”, - добавил Л.КУЧМА.
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