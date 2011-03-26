Клюев: значительное число чиновников яростно сопротивляются реформе

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ заверяет, что сопротивление реформе системы административных услуг со стороны коррумпированных чиновников будет преодолено.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьера.

А.КЛЮЕВ отметил, что по его распоряжению все министерства и другие центральные органы исполнительной власти должны были подать до конца текущей недели полную информацию о прекращении предоставления платных административных услуг предприятиями и небюджетными учреждениями и организациями.

Кроме того, они должны были предоставить информацию об открытии счетов в органах Государственного казначейства теми предприятиями и учреждениям, которые, согласно постановлению Кабинета министров от 5 января 2011 (№ 33), имеют право оказывать платные админуслуги согласно законодательству или международными договорами.

Госказначейство со своей стороны должно предоставить Минэкономразвития информацию не только об открытии этих счетов, но и об обороте средств по этим счетам, отметил А.КЛЮЕВ.

Он напомнил, что правительство своим решением определило, что все платежи, собранные за административные услуги, должны поступать в государственный бюджет.

Кроме того, первый вице-премьер подчеркнул, что все министерства и ведомства должны внести на рассмотрение Кабмина свои предложения по перечням платных административных услуг, которые должны предоставляться гражданам от имени государства.

По словам А.КЛЮЕВА, Государственной финансовой инспекции было поручено подать Минэкономразвития полную информацию о результатах проверок, которые осуществлялись в соответствии с январским правительственным постановлением.

«Вся эта информация будет тщательно проанализирована, и по ее результатам будут срочно приниматься решения. В том числе - достаточно жесткие. Уже очевидно, что значительное количество чиновников на разных уровнях оказывают яростное сопротивление этой реформе. Они еще не поняли, что дальше никто не будет терпеть невыполнение решений Президента и правительства», - заявил А.КЛЮЕВ.