Пискун: Пукач еще в 2003 году дал показания по делу Гонгадзе

Генерал Алексей Пукач после задержания в 2003 году давал показания по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом сообщил бывший генпрокурор Святослав Пискун в эфире Шустер Live.

"В конце октября нами был задержан и арестован Пукач, который сел в камеру следственного изолятора и рассказал все, что нужно было рассказать", - заявил экс-генпрокурор.

"Через три дня меня увольняют с должности, без всякой мотивировки. Через пять дней Пукача суд отпускает на волю. Тема закрывается до 2005 года", - рассказал Пискун.

Как известно, второй раз Генпрокуратура и СБУ задержали экс-начальника уголовной разведки МВД Пукача в Житомирской области 21 июля 2009 года.

Ранее Апелляционный суд Киева приговорил исполнителей убийства журналиста Гонгадзе Николая Протасова к 13 годам тюрьмы, Валерия Костенко и Александра Поповича к 12 годам.

Украинская правда