Венецианская комиссия дала рекомендации по реформе в Украине

Венецианская комиссия настойчиво рекомендует украинской власти проводить конституционное реформирование, основываясь на конституционной процедуре и широкой публичной дискуссии, сообщила УНИАН член Венецианской комиссии Марина СТАВНИЙЧУК.

Комиссия, по словам М.СТАВНИЙЧУК, по-прежнему готова помогать Украине в вопросах конституционного реформирования и считает, что “в Украине, учитывая теперешнюю конституционную ситуацию и историю конституционного процесса последних лет, необходима всеобъемлющая конституционная реформа”.

“Венецианская комиссия, - сказала М.СТАВНИЙЧУК, - настойчиво рекомендует украинской власти проводить конституционное реформирование, основываясь на конституционной процедуре и предшествующей ей широкой публичной дискуссии. Украине нужен реальный общественный и политический консенсус, который бы обеспечил легитимность новой Конституции и политической системы Украины”.

В связи с этим, Комиссия, по словам М.СТАВНИЙЧУК, приветствует идею создания Конституционной ассамблеи для подготовки предложений по конституционному реформированию. “Важное значение при этом имеет вопрос независимости работы этого органа, высокого профессионального уровня его состава, свободного и конструктивного обмена идеями, мнениями”, - сказала она.

Комиссия, отметила М.СТАВНИЙЧУК, предлагает “серьезно поработать над вопросом способа формирования состава ассамблеи, рабочих органов, организации экспертной работы в рамках этого органа, процедуры принятия решений и других организационных моментов”. И призывает украинскую власть “обеспечить согласованное и консолидированное сотрудничество в процессе конституционной реформы”.

Что касается сути будущего конституционного процесса, сказала М.СТАВНИЙЧУК, то “Венецианская комиссия подтверждает свои рекомендации о том, что конституционная реформа должна быть проведена с целью укрепления стабильности, независимости и эффективности государственных институтов путем четкого деления полномочий и эффективной системы сдерживаний и противовесов, а также введения дополнительных механизмов и процедур парламентского контроля над исполнительной властью”. Кроме того, отметила она, конституционная реформа должна касаться положений Конституции относительно судебной системы, чтобы «заложить крепкий фундамент для современной и эффективной, независимой судебной системы в полном соответствии с европейскими стандартами”.

Как сообщили УНИАН в Венецианской комиссии, 26 марта она рассмотрит законопроект народных депутатов Петра СИМОНЕНКО и Сергея ГРИНЕВЕЦКОГО о языках. Как сообщалось ранее, в Венецианской комиссии считают “сомнительной” защиту русского языка в Украине.