Герман считает, что «на Кучму дали команду «Фас!»

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН заявляет о недопустимости унижения достоинства экс-президента Леонида КУЧМЫ в связи с возбуждением против него уголовного дела.

Об этом А.ГЕРМАН написала в своем интернет-блоге.

“Я все жду, что вот-вот найдется человек из бывших соратников Леонида Даниловича, который выйдет и скажет публично: «Опомнитесь, люди! Зачем Вы унижаете достоинство старого человека, который 10 лет и, кстати, лет не самых худших, был Президентом Украины?”, - отметила она.

В то же время, как подчеркнула политик, “КУЧМА – не мой кумир и не герой моего романа. Но он – часть истории Украины”.

”Я тоже когда-то ходила на акцию “Украина без Кучмы”. И я абсолютно не против того, чтобы правоохранительные органы объективно расследовали все, что необходимо по Закону.

Но когда “один в стране майор” позволяет себе пренебрежительное и хамское “фейсом об тейбл его” по отношению к Президенту Украины, и когда при этом никто не продемонстрирует майору презрения и осуждения за такое хамское поведение, то становится стыдно за нас всех.

Неужели лишь потому, что сегодня команда “Фас!” дана на КУЧМУ, не найдутся люди, которые вступятся за его достоинство?”, - заявила А.ГЕРМАН.

По ее словам, “многие из нас тогда поддались на красивые лозунги – так, как поддаются люди и теперь”.

“Мы не любили тех с Банковой так, как теперь, по-видимому, не любят нас. Потому что люди в Украине по большей части не любят всякую власть.

Но сегодня не об этом. Сегодня я хотела бы обратиться к Леониду Даниловичу и сказать ему: Мне больно, господин Президент, за Вас. Просто больно.

Пусть восторжествует справедливость. Пусть найдут настоящих виновных в убийстве Гонгадзе. Но пусть эта страшная история все-таки научит нас иметь достоинство и в скорби”, - написала А.ГЕРМАН.