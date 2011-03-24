Начальник охраны Кучмы отрицает, что угрожал Мельниченко

Начальник охраны экс-Президента Украины Леонида КУЧМЫ Евгений АСТАФЬЕВ отрицает, что выдвигал какие-либо угрозы в адрес бывшего майора Госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.АСТАФЬЕВ сказал в интервью журналистам возле Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины после того, как Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил представителям СМИ, что ему угрожают «орлы» Л.КУЧМЫ, и потому нужно усилить для него охрану СБУ.

«Вы сами были свидетелями, что ему никто ничего не говорил в этой ситуации, никто не угрожал в этой ситуации. Просто я сказал, что ты предал все, что можно было предать. Ты был таким же сотрудником, как и мы, ты выполнял свои действия, ты давал присягу своей стране. Но ты делал это незаконно, почему так произошло?», - сказал Е.АСТАФЬЕВ, отметив при этом, что если каждый сотрудник будет чувствовать эту безнаказанность, как Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, то все так будут делать.

«Но есть какие-то принципы, есть присяга, которую он давал», - сказал начальник охраны Л.КУЧМЫ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 марта, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО у входа в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины, куда он прибыл по вызову для проведения очной ставки с Л.КУЧМОЙ, призвал СБУ усилить ему охрану.

«Я хотел бы официально обратиться к СБУ: пожалуйста, усильте мою охрану, возьмите под контроль «орлов» Л.КУЧМЫ, потому что люди очень агрессивно себя ведут. Нужно, чтобы я дожил до суда и суд дал ответы на все вопросы. Я вижу негативные тенденции», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Такое заявление он сделал после короткого общения с начальником охраны Л.КУЧМЫ, который вместе с другими своими коллегами в ожидании экс-президента находятся возле Генпрокуратуры.