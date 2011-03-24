Мельниченко заявляет, что очная ставка с Кучмой для него - праздник

Бывший майор Госохраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО заявляет, что очная ставка, которая должна состояться сегодня с экс-президентом Леонидом КУЧМОЙ, для него является праздником.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил сегодня в интервью журналистам возле центрального входа к Главному следственному управлению Генеральной прокуратуры Украины, куда он прибыл по вызову для проведения очной ставки с Л.КУЧМОЙ.

«Меня вызывали для очной ставки. Для меня это праздник. Поэтому я одел белую рубашку. Для Л.КУЧМЫ – травма... Просто у людей сдают нервы… У Л.КУЧМЫ реально сдают нервы», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, заметив, что сегодня в случае, если очная ставка состоится, в соответствии с нормами Процессуального кодекса, он имеет право задавать Л.КУЧМЕ вопросы, а он – в соответствии с теми же нормами – на них должен давать ответы.

По словам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, первый вопрос, который он хочет задать своему бывшему шефу, касается того, на самом ли деле последний просил бывшего Президента РФ Владимира ПУТИНА «урегулировать безбашенного МЕЛЬНИЧЕНКО», договаривался ли с ним последний, чтобы Н.МЕЛЬНИЧЕНКО не давал свидетельства в прокуратуре, какие условия выдвигались.

«У него нет уже права не давать ответы. Я хотел бы, чтобы он (Л.КУЧМА – УНИАН) не воспользовался 63 статьей Конституции, чтобы не давать против себя показания, потому что если он очень быстро выйдет (имеется в виду из Генпрокуратуры), то это значит, что он отказался от очной ставки», - отметил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, добавив при этом, что ответы на вопросы, которые он хочет услышать, он знает, поскольку они у него «задокументированы».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 марта, возле Главного следственного управления Генпрокуратуры, отвечая на вопрос, почему он вчера ушел с очной ставки со своим бывшим охранником Л.КУЧМА сказал, что не хочет очной ставки с экс-майором управления Госохраны Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, поскольку считает его предателем.

«Поймите меня правильно. Я не понимаю - простите мою душу грешную, - как можно с этим существом находиться в одном помещении? И не потому, что он за десять лет на меня вылил грязи столько, что не дай Бог кому-то, и вчера еще продолжал. Но я прощаю его за вчерашнее», - сказал Л.КУЧМА. По его убеждению, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО - «предатель и на протяжении 10 лет он, можно так сказать, предавал национальные интересы Украины».