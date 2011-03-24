Мельниченко боится «орлов» Кучмы: Нужно, чтобы я дожил до суда

Бывший охранник экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ Николай МЕЛЬНИЧЕНКО просит СБУ усилить ему охрану.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил сегодня в интервью журналистам возле центрального входа к Главному следственному управлению Генеральной прокуратуры Украины, куда он прибыл по вызову для проведения очной ставки с Л.КУЧМОЙ.

«Я хотел бы официально обратиться к СБУ: пожалуйста, усильте мою охрану, возьмите под контроль «орлов» Л.КУЧМЫ, потому что люди очень агрессивно себя ведут. Нужно, чтобы я дожил до суда и суд дал ответы на все вопросы. Я вижу негативные тенденции», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Следует отметить, что такое заявление он сделал после короткого общения с начальником охраны Л.КУЧМЫ, который вместе с другими своими коллегами в ожидании экс-президента находятся возле Генпрокуратуры.