Кучме вручили постановление о возбуждении уголовного дела

Следователи Генеральной прокуратуры Украины вручили вчера бывшему Президенту Украине Леониду КУЧМЕ постановление о возбуждении против него уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам сам Л.КУЧМА сегодня около 10.00 возле центрального входа в Главное следственное управление Генпрокуратуры, куда во второй раз пришел на допрос.

«Мне вручили постановление прокуратуры о возбуждении - по статьям известным, о чем говорилось в интервью Рената КУЗЬМИНА - уголовного дела», - сказал он.

По словам Л.КУЧМЫ, в этом постановлении есть лишь одно лицо в качестве фигуранта – это он.

При этом экс-Президент отметил, что он категорически не согласился ни с одним пунктом обвинения, «кроме того, что я КУЧМА Леонид Данилович, это однозначно».

Как сообщал УНИАН, по словам первого заместителя генпрокурора Рената КУЗЬМИНА, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, даче незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.