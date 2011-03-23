Депутаты Бундестага готовы помогать украинским коллегам-оппозиционерам

Депутаты немецкого Бундестага готовы оказывать помощь украинским коллегам, которые сейчас находятся в оппозиции.

Как заявила депутат парламента Германии Виола фон КРАМОН во время встречи с народными депутатами Украины из оппозиционных фракций в Берлине, помощь будет оказываться в рамках программы Бундестага "Парламентарии защищают парламентариев".

Как сообщил УНИАН народный депутат Украины Юрий СТЕЦЬ («Наша Украина – Народная Самооборона»), эта программа предусматривает защиту членов парламентов других стран, в том числе и бывших депутатов, от всех видов политических преследований.

По словам Ю.СТЕЦЯ, сейчас в Берлине, кроме него, находятся народные депутаты Украины Владимир АРЬЕВ, Олесь ДОНИЙ (НУ-НС) и Андрей ПАВЛОВСКИЙ (БЮТ).

Народные депутаты Украины от оппозиционных фракций 21-23 марта встретились с депутатами Бундестага, комиссаром МИД Германии по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, представителями Еврокомиссии в ФРГ, экспертами ведущих немецких фондов.

Народные депутаты Украины рассказали немецким коллегам о фактах политических преследований оппозиции, арестах активистов, давлении со стороны властных структур на религиозные общества, ограничениях свободы слова.

По словам Ю.СТЕЦЯ, он не ожидал, что представители Бундестага и представители Европейского Союза в Германии, общественные деятели очень осведомлены о ситуации в Украине, и «они уже не стесняются, как раньше, дипломатично комментируя то, что в Украине есть угроза уничтожения демократии». «На нашей подиум-дискуссии присутствовали многие немецкие журналисты, которые тоже очень осведомлены об украинских реалиях», - сказал Ю.СТЕЦЬ.

«Меня удивило, но в прагматичной Германии готовы поступиться своими более теплыми газовыми отношениями с Россией для сохранения стабильность и демократии в Украине», - сказал народный депутат.

Как заметил В.АРЬЕВ, "немецкая сторона давно ожидала приезда представителей украинской оппозиции. На всех встречах мы услышали слова большой обеспокоенности состоянием демократии в Украине и фактами политических репрессий. Кроме того, мы ощутили поддержку со стороны немецких коллег и готовность представителей немецкой власти к реальным действиям для сохранения демократии в Украине». При этом немецкие эксперты постоянно подчеркивали необходимость совместных действий украинских оппозиционных сил, подчеркнул депутат.