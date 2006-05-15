Пресс-служба главы Секретариата Президента опровергает слухи

Пресс-служба главы Секретариата Президента Украины Олега РЫБАЧУКА опровергает слухи о его возможной отставке.

Как заявила УНИАН пресс-секретарь главы Секретариата Светлана ЗАЛИЩУК, О.РЫБАЧУК работает в обычном режиме, а слухи о его отставке не отвечают действительности и «являются просто смешными».

Как известно, ряд СМИ со ссылкой на источники в Верховной Раде написали, что вроде бы О.РЫБАЧУК уже написал заявление об освобождении на имя Президента Украины, но неизвестно, подпишет ли Президент это заявление.