23 марта в 11.00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Энергетическая безопасность Европы».

Организатор круглого стола - Институт Горшенина.

В ходе круглого стола будут обсуждаться вопросы:

- Как происходящее в Японии может повлиять на ситуацию в Европе и в мире?

- Какова вероятность переформатирования энергетического рынка Европы и как скоро оно может реализоваться?

- Реально ли, чтобы Европа отказалась от атомной энергетики?

- Украина в контексте происходящего: опыт Чернобыля, отсутствие гарантии безопасности атомных станций, отсутствие денежных средств на остановку АЭС.

- Каковы перспективы украинской энергетики?

- Сланцевый газ как возможный фактор энергетической безопасности.

Участие в круглом столе примут:

Сергей ПАРАШИН – заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны;

Александр КЕНДЗЕРА – заместитель директора Института геофизики имени Субботина НАН Украины;

Богдан СОКОЛОВСКИЙ – экс-уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности;

Анатолий ШВЕДОВ - председатель Правления общественной организации «Фонд развития ядерной энергетики»;

Пётр ЧЕРНОВ – директор Департамента ядерной энергетики и атомной промышленности Министерства топлива и энергетики Украины;

Михаил ВОЛЫНЕЦ – народный депутат, заместитель главы Комитета ВР Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности,

Александр ПАЛИЙ – политолог.

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Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).