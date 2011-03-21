Круглый стол «Энергетическая безопасность Европы»
23 марта в 11.00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Энергетическая безопасность Европы».
Организатор круглого стола - Институт Горшенина.
В ходе круглого стола будут обсуждаться вопросы:
- Как происходящее в Японии может повлиять на ситуацию в Европе и в мире?
- Какова вероятность переформатирования энергетического рынка Европы и как скоро оно может реализоваться?
- Реально ли, чтобы Европа отказалась от атомной энергетики?
- Украина в контексте происходящего: опыт Чернобыля, отсутствие гарантии безопасности атомных станций, отсутствие денежных средств на остановку АЭС.
- Каковы перспективы украинской энергетики?
- Сланцевый газ как возможный фактор энергетической безопасности.
Участие в круглом столе примут:
Сергей ПАРАШИН – заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны;
Александр КЕНДЗЕРА – заместитель директора Института геофизики имени Субботина НАН Украины;
Богдан СОКОЛОВСКИЙ – экс-уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности;
Анатолий ШВЕДОВ - председатель Правления общественной организации «Фонд развития ядерной энергетики»;
Пётр ЧЕРНОВ – директор Департамента ядерной энергетики и атомной промышленности Министерства топлива и энергетики Украины;
Михаил ВОЛЫНЕЦ – народный депутат, заместитель главы Комитета ВР Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности,
Александр ПАЛИЙ – политолог.
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Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).