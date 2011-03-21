Ющенко пожелал Януковичу протрезветь

Бывший глава государства Виктор Ющенко надеется, что Виктор Янукович "протрезвеет" и откажется от курса свертывания демократии в Украине. Об этом, как сообщает ТСН, Ющенко рассказал в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza, комментируя политику своего преемника.

"Многое изменилось, часто - радикально. Если говорить о внутренних делах, то Украина отошла от демократии и соблюдения прав граждан, а также от политики консолидации народа", - заявил Ющенко.

Экс-президент отметил, что курс внешней политики значительно изменился. "Отношения с Европой являются лишь видимостью. Зато обновленные отношения с Россией, в том числе в сфере безопасности, отдаляют нас от интеграции с европейскими структурами. Этого ожидали от новой команды", - отметил он.

"Но прошел всего лишь год президентского срока. Обычно политики сначала ошибаются. Хотят изменений, например, в отношениях с соседями. Но когда им это не удается, они трезвеют и возвращаются к старым решениям. Надеюсь, что с командой Януковича случится то же", - рассказал третий президент Украины.

В то же время Ющенко не согласен с утверждениями украинских оппозиционеров, что правление Януковича несет угрозу независимости Украины. Он назвал такие заявления депрессивными.

"Наблюдаем депрессию настроений. Но, по-видимому она нужна, чтобы мы поняли собственные ошибки и динамично шли вперед. В прошлое по-видимому мы уже не отступим, люди не позволят. Но в развитие в ближайшие четыре года президентства Януковича я тоже не верю", - прибавил он.