Януковича просят выяснить, кто «заказал» радио Мелодия

Творческая интеллигенция просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА остановить уничтожение Всеукраинской радиосети “Мелодия”.

Об этом сообщается на сайте Всеукраинской радиосети “Мелодия”.

В частности, известные украинские и международные представители культурной и творческой элиты высказали свое полное несогласие с решением Национального совета Украины от 16 марта 2011 года, которым было принято передать частоты «Всеукраинской радиосети «Мелодия» никому не известному ни в творческих, ни в культурных, ни в журналистских кругах новому вещателю – компании «Новий обрій».

В святи с этим деятели культуры присоединились к обращению трудового коллектива «Всеукраинской радиосети «Мелодия» к Президенту Украины с просьбой безотлагательно вмешаться в ситуацию и остановить процесс уничтожения независимого культурного средства массовой информации, а также создать и возглавить комиссию для выяснения причин и заказчиков, действия которых привели к возникновению данной ситуации.

Так, к обращению коллектива радиосети “Мелодия” присоединились, в частности, Борис ОЛЕЙНИК - украинский поэт, Герой Украины; Нина МАТВИЕНКО - народная артистка Украины, Герой Украины; Иван ДРАЧ - украинский политик, поэт, писатель, критик, Герой Украины; Геннадий КНЫШЕВ - академик, директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова, Герой Украины; Лариса КАДОЧНИКОВА – народная актриса Украины, народная актриса России, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко; Раиса НЕДАШКОВСКАЯ – заместитель председателя Национального союза театральных деятелей Украины, народная артистка Украины.

Также обращение подписали актеры, певцы, поэты, композиторы, режиссеры. В частности, Богдан БЕНЮК, Анатолий ХОСТИКОЕВ, Наталья и Ольга СУМСКИЕ, Тарас ПЕТРИНЕНКО, Никита ДЖИГУРДА, Руслана ЛЫЖИЧКО, Александр ПОНОМАРЕВ, Ани ЛОРАК, Александр ЗЛОТНИК и другие.

Список представителей, присоединившихся к обращению, постоянно увеличивается.

Как сообщал УНИАН, по информации газеты «КоммерсантЪ-Украина», Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на своем заседании 16 марта принял решение выделить 55 свободных радиочастот компании Новий обрій».

По информации издания, «среди прочего вещатель получил 12 из 15 бывших частот радио "Мелодия".

Новий обрій» будет осуществлять вещание во Львове, Ивано-Франковске, Житомире, Кировограде, Ялте и других городах.

После этого Всеукраинская радиосеть “Мелодия” обратилась к Президенту В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой «срочно назначить и возглавить комиссию по расследованию ситуации вокруг уничтожения первой независимой всеукраинской радиосети».

В обращении отмечается, что без вмешательства Президента «нам осталось существовать считанные дни, а может быть, и часы. Мы уже в ближайшее время ожидаем практические действия по обесточиванию наших передатчиков, и просим вас срочно назначить и возглавить комиссию по расследованию ситуации вокруг уничтожения первой независимой всеукраинской радиосети».