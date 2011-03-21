Глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ предлагает разрешить юридическим лицам работать с упрощенцами.

По ее мнению, норма Налогового кодекса, запрещающая юрлицам относить к затратам приобретение товаров и услуг у упрощенцев, нарушает права предпринимателей, ставит под угрозу само существование малого бизнеса, который в основном и состоит из плательщиков единого налога, сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета.

В связи с этим Н.КОРОЛЕВСКАЯ внесла на рассмотрение Верховной Рады проект Закона «О внесении изменений в статью 139 Налогового кодекса Украины относительно затрат предприятий, которые не учитываются при определении налогооблагаемой прибыли» (№ 8217-2), исключающий эту норму из Налогового кодекса. Она считает, что невозможность относить на валовые затраты юрлиц товары и услуги упрощенцев ставит предпринимателей перед выбором - либо уходить в тень, либо ликвидировать свой бизнес, так как юрлицам будет невыгодно сотрудничать с упрощенцами после вступления этой нормы в силу с 1 апреля.

«По оценкам экспертов Совета предпринимателей при Верховной Раде, - говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ, - из-за применения этой нормы только в апреле закроются около 200 тысяч частных предприятий. Вступление в силу этой противоречивой нормы - еще один гвоздь в крышку гроба украинской экономики».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ уверена, что нельзя оправдывать жесткие нормы Налогового кодекса борьбой с оптимизацией налогов и при этом не предлагать никакой альтернативы добропорядочным плательщикам. «Такой метод борьбы с оптимизацией похож на борьбу с головной болью с помощью гильотины», - считает депутат.

Принятие предложенного ею законопроекта, полагает Н.КОРОЛЕВСКАЯ, позволит сберечь сотни тысяч рабочих мест и восстановит право предпринимателей-упрощенцев на сотрудничество с юридическими лицами.