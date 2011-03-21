«Молодую команду» Черновецкого ждут новые аресты?

Служба безопасности Украины подготовила и передала в прокуратуру столицы материалы по факту присвоения структурами, близкими к зятю мэра Киева Вячеславу СУПРУНЕНКО, объектов коммунальной собственности.

Об этом пишет газета «Сегодня» (№62 от 21 марта) со ссылкой на источники в СБУ.

«Процесс будет шумным», - сказал источник. Также не исключено, что новое обострение «уголовной» активности вокруг семьи Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО связано с ситуацией в Киевраде, где в последнее время нарастает глухая оппозиция новому руководству КГГА, которая группируется вокруг верных В.СУПРУНЕНКО депутатов, а также прочих недовольных, отмечает газета.

Ранее еженедельник «Зеркало недели» опубликовал схемы разбазаривания земли и собственности города окружением мэра. И это, как заверили источники «Сегодня», - подготовка почвы к новым задержаниям.

Дочь Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО Кристина в интервью «Сегодня» говорила о том, что ее муж Вячеслав - «мозг семьи». «Оппозиционные депутаты добавляли, мол, мимо него не проходит ни одно земельное или имущественное решение Киеврады. А земельных схем, как уже доказала прокуратура, была масса. В первую очередь, выделение земельных участков на подставных лиц. В итоге так «ушли» тысячи га земли. Еще одна схема - вынесение проекта решения с голоса, когда депутаты даже не догадывались, за что голосуют. Раздача 10 соток, которые положены всем киевлянам, но на деле их получали те же подставные люди. Что касается коммунальных предприятий, то, как заявлял глава КГГА Александр ПОПОВ, делалась допэмиссия, акции размывались и выкупались нужными людьми. По примерным оценкам правоохранительных органов ущерб, нанесенный городу с 2006 года, составляет несколько миллиардов гривень», пишет издание.

По данным «Сегодня», «одной из ключевых фигур во всех этих делах является глава земельной комиссии Алексей ЕВЛАХ, который сидит в немецкой тюрьме. Говорят, именно он может дать основные показания против команды мэра».

В то же время, как сказал «Сегодня» один из крупных киевских чиновников, «СУПРУНЕНКО и его команда всю свою собственность оформили очень грамотно. Сейчас, конечно, можно через суды все у него отобрать. Но придет время, поменяется власть, и он, через те же суды, все вернет».

Как отмечает газета, «не исключено, что именно поэтому власть сейчас может пойти силовым путем - попытаться арестовать по какому-либо обвинению В.СУПРУНЕНКО и держать его в СИЗО до тех пор, пока тот не возвратит все добровольно. При этом В.СУПРУНЕНКО давно находится за границей».