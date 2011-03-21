Литвин об увеличении расходов на содержание ВР: демократия дорого стоит

Председатель парламента Владимир Литвин не видит "ничего сверхъестественного" в увеличении расходов на содержание Верховной Рады на 70 млн. грн.

Об этом он заявил в интервью 5 каналу в воскресенье вечером, отвечая на вопрос об адекватности такого шага.

"Трудно измерить адекватность работы парламента. Если бы депутаты стояли у станка, точили детали, можно было бы сказать", - сказал спикер, добавив, что "демократия дорого стоит".

Литвин отметил, что сумма в 980 млн. грн, выделенная на содержание парламента, "на первый взгляд, велика".

Однако, по его словам, в России на парламент выделяется вдвое больше в расчете на одного депутата, в Эстонии этот показатель также выше, в Литве - чуть ниже.

"Если исходить из такой беспристрастной точки зрения, то в данном случае ничего сверхъестественного нет", - считает Литвин.

"Но поскольку люди чувствуют себя плохо, общество наэлектризовано, поскольку у нас агрессия является доминирующим показателем настроений людей, учитывая экономическое недовольство, социальное положение - конечно, этот показатель режет уши, я это прекрасно понимаю", - добавил он.

Комментируя ситуацию, что на фоне роста цен и тарифов в Украине появился 21 долларовый миллиардер, Литвин согласился с тезисом ведущего о том, что "пока одни все больше платят, другие все больше зарабатывают".

"Получается, так", - сказал спикер, подчеркнув, что "наибольшую поддержку среди людей на выборах получают именно такие политики и силы, которые они представляют".

"Вывод очевиден - власть такая, какой народ заслуживает", - резюмировал он.

Украинская правда