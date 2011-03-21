Литвин надеется, что депутаты поддержат сенсорную кнопку

00:18, 21 марта 2011
Политика
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Формальная проблема устранена

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН надеется, что парламент поддержит его законопроект относительно голосования депутатов персонально с помощью сенсорной кнопки.

Об этом он сказал в интервью 5-му каналу.

Он отметил: «Я надеюсь, потому что отступать дальше некуда».

В.ЛИТВИН напомнил, что в пятницу, 18 марта, зарегистрировал проект закона о внесении изменений в Регламент ВР, где предусматривается голосование персонально, с помощью сенсорной кнопки.

Он выразил надежду, что «теперь ни Регламентный комитет (речь идет о Комитете Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР - УНИАН), ни депутаты не будут ссылаться на то, что такое решение нужно принимать изменениями в Регламент».

По его словам, теперь «по сути дела комитет руководит ВР, а председатель ВР, выходит, только имеет право вести парламентское заседание».

При этом В.ЛИТВИН прибавил, что предложенный им законопроект должен снять все вопросы, касающиеся юридического решения этой проблемы

 

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