Россия такая же Русь, как милиция – полиция

Московия прибегла к простой манипуляции с названием... Если бы Россия, например, сейчас назвала себя Китаем, неужели она бы имела право претендовать на наследство и достижения династии Цинь?..

Когда проблемы невозможно решить, их решают переименованием. С 1 марта испорченной «оборотнями в погонах», насилием и продажностью милиции в России не существует – там отныне полиция.

Хотя, если табуретку назвать собакой – у нее хвост не вырастет.

Эти филологические упражнения были бы смешны, если бы не касались Украины.

На пресс-конференции в УНИАН депутат Госдумы России Сергей Марков рассказал, что сейчас внутри РФ ведутся бурные дискуссии, что такое Россия. «Это молодая двадцатилетняя политическая страна или это, прежде всего, тысячелетняя Россия, а нынешняя Россия – это лишь форма бытия в истории. Идет бурная дискуссия, особенно после событий 11 декабря на Манежной площади, по поводу российского народа. Русский народ внутри Российской Федерации – это государствообразующий народ вместе с другими, или у нас есть, прежде всего, политическая нация – россияне?».

А затем от этих рассуждений о судьбе России депутат Госдумы перешел к Украине: «В украинской современной лексике часто происходит подмена понятий. Например, часто говорят «російська мова». Это грубая ошибка, которая специально делается националистами. Потому что это никакой не российский язык, а «русский».

Стоит отметить, что в действительности «грубую ошибку» – называть московитов русскими – приказал сделать еще царь Петр І. А «русским языком» еще в XVII-XVIII веках назывался украинский. Например, церковнославянско-украинский («словено-русский») словарь начала XVII века Мелетия Смотрицкого дает: «Словенски переводимъ: Удержи языкъ свой от зла и устни свои же не глати лсти. Руски истолковуемъ: Гамуй языкъ свой от злого и уста твои нехай не мовятъ здрады».

Как видим, русский язык в Средневековье – это украинский. Тот «русский язык» русский Марков вряд ли поймет без переводчика.

Или, по Маркову, Мелетий Смотрицкий тоже был националистом?

Гораздо интереснее дискутировать с компетентными историками. Но у них почему-то взгляды совпадают.

Академик Петр Толочко, несмотря на известные политические взгляды, также считает, что название Русь – местного происхождения, возникшее на территории Украины: "Очевидно, "Русь" - очень древнее слово ираноязычного происхождение, связанное с названиями сарматских племен (росы, россомоны, роксоланы). Где-то на рубеже VIII-IX веков оно закрепилось на среднем Днепре и перешло на славян. Не случайно летописец писал: "Поляны, иже ныне зовомая Русь". Иначе говоря, славяне из племени, которое стало ядром древнерусского государства, сначала именовались полянами, но потом на них распространилось название "Русь"... Очевидно, со словом Русь связаны и давние имена рек – Роси, а также ее притоков Росавы и Роставицы".

Первый исторически зафиксированное нападение скандинавов (на Англию) относится до 787 года. Это первая дата появления викингов в международной истории.

Но еще в IV в. н.э. готский историк Йордан упоминает племя россомонов, участников союза антов племен на Нижнем и Среднем Днепре.

Название Русь появляется впервые задолго до варягов – в середине VI века. Сирийский автор Псевдо-Захарий Ритор говорит о народе Северного Причерноморья и Поднепровья как о народе "рос".

В "Житии Стефана Сурожского" – произведении неизвестного автора Х века – в связи с событиями конца VIII века упоминается русский князь Бравлин и его поход на Сурож (Судак) и все побережье от Херсонеса в Керчь.

В "Хронографии" Феофан (810-814 годы) указано, что росы составляли часть флота императора Константина V в 774 году, хотя некоторые исследователи утверждают, что здесь речь идет о красном цвете кораблей, что по-гречески созвучно с названием "рос".

Около 821 года Географ Баварский называет русов наряду с хазарами.

Среднеазиатский ученый аль-Хорезми в своем географическом произведении "Книга картины земли", написанной между 836-847 годами упоминает реку Друс (Данапрос-Днепр), текущую с Русской горы, очевидно, с Киевских гор.

Во франкской хронике "Бертинские анналы" от 839 года о посольстве византийского императора ко двору императора франков хронист-очевидец пишет: "Он также послал с ними (послами) каких-то людей, которые сказали, что они, то есть их народ, зовется Росс и что их король зовется хакан, прислал их к нему византийский император, как они утверждают, ради дружбы". Таким образом, уже в 830-х годах русы имели влиятельного властителя.

Все это тоже было задолго до варягов.

Первые же достоверно известные данные о контактах днепровских славян с варягами датируются лишь серединой ІХ века. То есть, если бы варяги принесли имя русов, оно никак бы не могло быть зафиксировано в VI-VIII веках.

Наиболее достоверно название и происхождения Руси трактуется тем, что какая-то часть сарматских племен (вероятнее всего – часть роксоланов) осела в удобном месте в середине Днепра – давней цивилизационном месте, пригодном одновременно к возведению городищ, земледелию и использованию водного пути Днепра для торговли и набегов. Постепенно племя россов ассимилировалось славянами, в то же время сохранив и распространив на славян основные компоненты своей культуры и племенное название.

Интересно, что путешественники фиксировали у русов в Х-ХI веках шаровары и шапки со шлыками, название "жупан" для обозначения руководителя.

Слово "Украина" впервые появилось в летописях в 1187-м – том же году, когда было написано "Слово о полку Игореве". Употребление названия “Украина” в литературе ХІІ-ХV веков свидетельствует, что в тот период термин "Украина" употреблялся как синоним "княжества", "земли".

Украина означает "наше княжество", "наша земля", "страна". И сейчас по-украински слово "країна" означает собственно страну.

Слово "украинянин", которое встречается уже в ХІІІ веке, а позже "украинец", соответственно, означало "земляк", "соотечественник".

Поэтому Украина - просто новое, более молодое название Руси. А Русь, соответственно, древнее название Украины.

В таком двойном названии Украина типична. Это, скорее, правило, чем исключение. Когда-то Франция звалась Галлией, а Испания – Иберией. До англосакского завоевания современная Великобритания звалась просто Британией, потом Альбионом, потом Англией, а сегодня использует сразу два названия.

Китай менял название каждый раз со сменой правящих династий.

Более поздние попытки присвоить название Русь – это просто попытки бывших окраин повысить свой престиж. Так, Германия в Х веке назвала себя в честь Рима, а Румыния – даже в ХІХ веке.

Московия начала претендовать на наследство Руси по меньшей мере через пятьсот лет после князя Владимира с появлением идеи "третьего Рима", через несколько веков после того, как были прекращены государственные связи с Киевом.

Если украинцев это сможет успокоить, то Московия с не меньшим энтузиазмом вплоть до ХІХ века претендовала на наследие второй Римской империи, то есть Византии.

В действительности Россия имеет такое же отношение к "Кыєву" и князю "Володымиру", как, например, Индия к английскому королю Георгу. Между тем, у России есть своя действительно великая история, особенно начиная с XVIII века. Но почему-то России ее кажется мало.

Украинцы никогда не признавали лишение их страны имени "Русь". Со времен Романа Великого все галицко-волынские князья назывались "князьями и хозяевами Русской земли", или "всей Русской земли", а на их печатях была надпись - "король Руси".

Гетман Богдан Хмельницкий в официальных документах и в дипломатической переписке назывался "хозяином всей Руси", "единовластником и самодержавцем русским".

В XVIII веке в Украине появляется гениальное историко-политическое произведение - "История русов", утверждающее однозначный украинский характер Руси. Украинские казаки в XVI-XVII веках считали свои походы на Стамбул продолжением походов Киевских князей на Константинополь.

Тарас Шевченко в своих произведениях не использует к России слов "Русь" и даже "Россия", а всегда писал о "Московщине". В украинском языке с ХVIII века есть слово "росіяни", которое постепенно заменило «московиты», в то время как прилагательное «руський» оставлено для всего, связанного с Киевским средневековым государством.

То есть в Украине элите с самого начала было ясно, что со стороны власти Московии имела место простая манипуляция названием.

Если бы Россия, например, сейчас назвала себя Китаем, неужели она бы имела право претендовать на наследство и достижение династии Цинь?

В Киеве российский депутат Марков также порадовал открытием, что «суржик – это праязык, это проторусский язык, из которого сформировались литературные русский, белорусский, украинский языки». Как метко интересуется издание «Обком», «учитывая, что украинский суржик как таковой формировался путем наложения русскоязычных канцеляризмов и неологизмов на утвержденную грамматическую основу украинского языка, то что следует считать протоязыком славян? Слова типа «прідсідатель», «обізяна», «марожене» или «самальот»?

Стоит отметить, что история манипуляций с названиями имеет в России глубокую традицию. Недавно эта страна звалась СССР, а раньше Московским царством, до того – Суздалью и Залесьем.

Село Дединово под Москвой стали называть «Макарами». Потому что царь Петр І спросил одного крестьянина: «Как звать?» Тот ответил: «Макар». Царь говорит: «Хорошо». Тогда все крестьяне, чтобы понравиться царю, стали отвечать ему, что они Макары.

Так стоит ли удивляться лингвистическим упражнениям депутата Маркова?

Александр Палий, историк, автор книги "Ключ к истории Украины" (2005), пособия для студентов и преподавателей общеобразовательных школ "История Украины" (2010)