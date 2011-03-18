Балога: Наша Украина - это партия Ющенко, и больше никого

Партия «Наша Украина» без сохранения в ней лидерских позиций Виктора ЮЩЕНКО неминуемо превратится из политической силы в “кружок по интересам отдельных маловлиятельных политических фигур”.

Так прокомментировал сообщение СМИ о внутрипартийных конфликтах в «Нашей Украине» лидер “Единого Центра”, глава Секретариата Президента в 2006-2009 годах Виктор БАЛОГА, сообщили УНИАН в пресс-службе “ЕЦ”.

В.БАЛОГА выразил убеждение, что «Наша Украина» сохранится как целостная организация лишь при условии, что ее председателем будет оставаться В.ЮЩЕНКО. «Нужно четко понимать: не «Наша Украина» нужна ЮЩЕНКО, а наоборот - ЮЩЕНКО нужен партии. Ведь Виктор Андреевич, проведя полтора десятка лет на ведущих политических ролях, из которых пять – руководя страной, полностью может дальше развивать карьеру политика автономно или в какой-то другой конфигурации. Этого не скажешь о тех, кто сегодня явно переоценивает свое место в «Нашей Украине», - сказал В.БАЛОГА.

Он отметил, что хорошо знает логику процессов в «Нашей Украине», поскольку раньше возглавлял партию и провел внутренние реформы, которые укрепили политическую силу. Однако, по его словам, как только почувствовал, что дальнейшее пребывание в должности главы «НУ» будет создавать неудобства и вызывать личный дискомфорт у В.ЮЩЕНКО, ушел из партии.

«Так же сложил полномочия и преемник Вячеслав КИРИЛЕНКО. Причина очень простая: «Наша Украина» - это партия ЮЩЕНКО, и больше никого. Остальные партийцы, что бы они ни говорили, были и остаются потребителями его влияния, авторитета и рейтинга. Более того, некоторые из них поступают крайне непорядочно: когда лично выгодно, то идут под флагом сильного ЮЩЕНКО, когда же его позиции стали слабее – сразу ищут себе других вождей», - сказал В.БАЛОГА.

На сегодняшний день, считает он, стало очевидным существование внутренних проблем в «Нашей Украине». По его мнению, тот факт, что разногласия и конфликты вылились наружу, указывает на необходимость укрепления партии. «Какие-то последующие интриги вряд ли существенно ослабят В.ЮЩЕНКО или усилят его оппонентов. Зато ясно, по крайней мере, одно: перетягивание каната уже пагубно отражается на этой политической силе. В итоге проиграть могут все, кто решил с набега перебрать себе то достояние, которое годами создавалось другими людьми, в частности, лично ЮЩЕНКО», - отметил В.БАЛОГА.

По его мнению, одним из средств оздоровления обстановки в партии может стать скрупулезный кадровый анализ на всех уровнях. “Без волевого наведения порядка «Нашу Украину» будет трясти и дальше. Будущее влияние «НУ» зависит от того, насколько быстро эта политическая сила возобновит внутреннюю монолитность вокруг В.ЮЩЕНКО», - сказал В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, на завтра, 19 марта, планировался съезд партии «Наша Украина», однако был перенесен.

Некоторые СМИ со ссылкой на источники в «Нашей Украине» писали, что съезд партии «Наша Украина» переносится якобы из-за наличия конфликта между В.НАЛИВАЙЧЕНКО и В.ЮЩЕНКО по поводу проекта изменений к Уставу партии, которые бы усилили влияние в партии председателя политсовета.

Между тем В.НАЛИВАЙЧЕНКО это опроверг, отметив, что в партии нет персонального конфликта.