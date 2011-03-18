Янукович отправил Тигипко ликвидировать долги по зарплате

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил вице-премьер-министру – министру социальной политики Сергею ТИГИПКО ликвидировать задолженность по заработной плате.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь на встрече Президента с вице-премьером.

С.ТИГИПКО сообщил, что был обсужден «практически весь блок социальных вопросов, которые сегодня тревожат людей в первую очередь».

В первую очередь обсуждался вопрос относительно задолженности по заработной плате.

«Здесь мы имеем лучшие тенденции, но все равно – 1 миллиард 200 миллионов гривень остаются невыплаченными людям. Есть соответствующее поручение Президента, чтобы мы сейчас ускорили и улучшили работу по возвращению задолженности по заработной плате и не допускали таких задолженностей в перспективе», – отметил С.ТИГИПКО.

Отдельное внимание на встрече было уделено теме выплат жилищных субсидий. С.ТИГИПКО отметил, что по состоянию на конец 2009 года субсидии получили приблизительно 850 тысяч украинских семей, на конец 2010 года – около 1 млн. 400 тыс., и за первый месяц 2011 года добавилось еще 157 тысяч семей.

«Здесь задача – максимально помогать, индивидуально подходя к каждой семье», – отметил он.

Во время встречи также обсуждались вопросы, связанные с Чернобыльской трагедией. «В этом году – годовщина Чернобыльской катастрофы, и здесь идет речь, что мы должны помочь в первую очередь – и есть такое поручение Президента – ликвидаторам и отселенным людям, которые пострадали больше всех», – сказал С.ТИГИПКО.

Кроме того, Президент Украины и вице-премьер-министр коснулись вопроса пенсионной реформы и в целом работы пенсионной системы.

«Я могу сказать, что благодаря ряду решений, которые нам удалось принять, Пенсионный фонд неплохо начал 2011 год. Но, безусловно, – и я отстаивал эту позицию – нам нужно проводить пенсионную реформу. По моему мнению, чем скорее, тем лучше», – подчеркнул С.ТИГИПКО.

Он отметил, что получил от Президента поручение продолжить консультации относительно пенсионной реформы, а также проведение разъяснительной работы с людьми.

«Глава государства поручил еще более настойчиво работать по разъяснению позиций, а также, возможно, улучшению тех или других решений, которые мы предложили в своем виденье пенсионной реформы», – отметил С.ТИГИПКО.