Янукович хочет в одной электронной библиотеке собрать все украинское

Президент Украины Виктор Янукович выступает с инициативой создания полномасштабной электронной библиотеки, которая будет содержать самую разнообразную информацию об Украине, ее истории, культуре, географии и настоящем. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

«Давайте положим начало движению по созданию культурной матрицы, которая даст возможность увидеть и познать настоящую Украину, – созданную в мечтах и созданную не только нами, а многими поколениями наших предшественников. Я говорю о создании в Украине полномасштабной электронной библиотеки.

Уже сегодня я хотел бы дать поручение в как можно болем сжатые сроки внести предложения относительно развития такого движения и создания инфраструктуры, которая обеспечила бы развитие электронной библиотеки», – сказал Глава государства сегодня во время заседания Общественного гуманитарного совета.

Виктор Янукович отметил, что уже сегодня на разных электронных ресурсах существует достаточно много самой разнообразной информации об Украине, ее истории, культуре, географии и настоящем. Однако проблема в том, что эта информация распылена, не системная и очень часто ее чрезвычайно тяжело найти.

«Поэтому давайте создадим ресурс, на котором в открытом доступе будет представлено все важнейшее, что создано на нашей земле на протяжении веков. Давайте дополним его тем, что на протяжении 20 лет продуцировалось научными институтами и театрами, издательствами и студиями звукозаписи. Давайте откроем людям то, что хранится в запасных фондах музеев... Словом, все то, что сделано художниками – издано или сделано: и самостоятельно, и при содействии государства», – отметил Президент.

По мнению Главы государства, поддержка меценатов, рациональное использование грантов, возможности действующих общественных организаций, максимально эффективное использование имеющихся государственных средств – все это должно обеспечить успешность проекта.

«Не имею ни одного сомнения, что в этом процессе общего познания нас поддержат достаточно много активных людей из маленьких сел и местечек. Многие из них будут считать делом чести вложить в общую историческую и культурную карту Украины историю своего региона, своего города и села. Параллельно это станет испытанием для академических учреждений, писателей, музеев, для каждого из нас», – сказал Виктор Янукович.

«Таким способом мы сможем не только преодолеть оторванность культурных центров от регионов, но и сделаем культурный продукт более доступным», – прибавил Президент.

Чтобы излишне не заадминистрировать этот процесс, не убить инициативу людей ненужным контролем, Глава государства считает необходимым развивать его как общественную инициативу, которая является государственной по значению, а не по статусу.

«Нам нужно скоординировать усилия и открыть для этой работы библиотеки и архивы. Мы должны предпринять те первые шаги, которые помогут не только создать культурный продукт, а главное – осознать, что он есть, и он конкурентоспособен.

Знаю и верю, что именно Интернет, именно новые технологии в перспективе не только дадут толчок развитию книгоиздания, кино, музыки, театра, музейного дела, но и будут содействовать развитию гражданского общества в целом», – отметил Виктор Янукович.