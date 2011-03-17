Шахтеры - Азарову: как можно жить 2,5 месяца без копейки зарплаты?!

В Донецкой области в городе Енакиево горняки шахты «Красный Октябрь» потребовали от премьер-министра Николая АЗАРОВА наказать виновных в невыплате им заработной платы, а также росте задолженности на предприятиях «Укршахтгидрозащиты».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, трудовой коллектив водоотливного комплекса шахты «Красный Октябрь» (входит в состав ГП «Укршахтгидрозащита») направил соответствующее письмо Н.АЗАРОВУ с требованиями погасить задолженность по зарплате, своевременно выплачивать заработок горнякам в сроки, обозначенные в коллективном договоре. Третьим пунктом шахтеры требуют разобраться в ситуации с затягиванием выплаты зарплат на предприятиях «Укршахтгидрозащиты» и наказать виновных.

В письме горняки спрашивают премьер-министра: «Как можно жить 2,5 месяца без копейки заработанных денег?! И это при таком росте цен на основные продукты питания». Шахтеры сетуют, что не могут «своевременно оплатить коммунальные услуги, не выплачиваются алименты, нет отчислений в Пенсионный фонд, из-за чего не производится перерасчет пенсий работникам, нет возможности погасить кредиты в банках».

“Почему из-за чьей-то нерадивости 695 работников ГП «Укршахтгидрозащита» не получают зарплату?! Почему за это никто так и не понес наказания?!», - возмущаются шахтеры.

Горняки требуют наказать виновных и надеются, что увольнение одних может заставить остальных чиновников более ответственно относиться к своей работе и это, «наконец, прервет преступную практику появления и роста долгов по зарплате в трудовых коллективах углепрома», заключено в сообщении.