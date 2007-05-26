УНП требует изолировать министра внутренних дел

Украинская народная партия требует ареста министра внутренних дел Василия ЦУШКО «с целью недопущения дальнейшей дестабилизации в государстве».

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Украинской народной партии.

Украинская народная партия убеждена, что "антигосударственные антиукраинские силы пошли уже в открытое наступление". Об этом свидетельствует то, что "впервые был применен силовой вариант для установления контроля над важнейшей правоохранительной структурой государства – Генеральной прокуратурой Украины".

Украинская народная партия заявляет, что "министр внутренних дел Василий ЦУШКО своевольно превысил свои полномочия", и такие действия "несут прямую угрозу национальной безопасности и правопорядку в государстве".

По убеждению УНП "такие противозаконные действия министра внутренних дел нужно немедленно и решительно пресечь". В связи с чем Украинская народная партия требует "немедленного отстранения ЦУШКО от должности министра и привлечения к уголовной ответственности".