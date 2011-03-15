Кучма сказал, что думает про первый год правления Януковича

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА положительно оценивает первый год правления нынешнего главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КУЧМА заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

«По большому счету, я оцениваю год правления Виктора Федоровича, правительства и всей власти, как позитивный. Впервые в Украине власть стала замкнутой, не так как при мне, когда каждый тянул на себя, как лебедь, рак и щука», - отметил экс-Президент.

По словам Л.КУЧМЫ, год правления В.ЯНУКОВИЧА дал Украине политическую стабильность.

По убеждению Л.КУЧМЫ, «хотя бы в моральном плане люди начали чувствовать себя спокойнее, лучше, больше появилось веры, что эта власть что-то сделает».

«Я сам думаю: если не эта власть, то кто же еще», - подчеркнул экс-Президент.

В то же время, по его словам, в Украине на сегодняшний день очень много проблем, не «нужно никакой эйфории, и не нужно говорить, что завтра будет легче жить, чем сегодня». «Мне кажется, что в это не верит тот, кто говорит, а тем более, ситуация в Украине и в мире не дает оснований для подобных заявлений», - отметил Л.КУЧМА.

По его мнению, самое главное, что власть должна сделать в Украине, - это экономические реформы, реализациях которых еще не начиналась.

Комментируя рейтинги журнала «Форбс» о значительном увеличении состояний украинских миллиардеров за последний год, Л.КУЧМА заявил, что украинские богачи заработали в основном на продукции металлургической и химической промышленности.

«Мировая конъюнктура на металл сложилась заоблачная – таких цен раньше практически не было», - сказал экс-Президент.