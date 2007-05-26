У Секретариата Президента командующий ВВ, прокурор и митингующие (4 фото)
18:08, 26 мая 2007Политика
1438 0
Здание Секретариата Президента Украины со стороны улиц Банковой и Лютеранской окружили сторонники «Нашей Украины» и Партии регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, сторонники «Нашей Украины», по 50 человек со стороны улиц Банковой и Лютеранской, разместились перед входом на территорию Секретариата – перед забором, а сторонники Партии регионов в количестве нескольких тысяч человек с обеих сторон за ними.
|Командующий внутренними войсками, генерал-полковник Александр Кихтенко идёт в Секретариат Президента сквозь ряды митингующих
|Прокурор Киевской области Юрий Гайсинский
|Участники митинга коалиции коротают время
|Телеграмма Президента Украины с просьбой прибыть на Совещание по вопросам поддержки законности и правопорядка личных прав и свобод человека и гражданина.
Фото Александра Барана / УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter