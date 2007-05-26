У Секретариата Президента командующий ВВ, прокурор и митингующие (4 фото)

18:08, 26 мая 2007
Политика
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Здание Секретариата Президента Украины со стороны улиц Банковой и Лютеранской окружили сторонники «Нашей Украины» и Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, сторонники «Нашей Украины», по 50 человек со стороны улиц Банковой и Лютеранской, разместились перед входом на территорию Секретариата – перед забором, а сторонники Партии регионов в количестве нескольких тысяч человек с обеих сторон за ними.

Командующий внутренними войсками, генерал-полковник Александр Кихтенко идёт в Секретариат Президента сквозь ряды митингующих
Прокурор Киевской области Юрий Гайсинский
Участники митинга коалиции коротают время возле помещения Секретариата Президента в Киеве в субботу, 26 мая в 2007 г. В Секретариате Президента Украины идут переговоры Президента Виктора Ющенко и премьер-министра Виктора Януковича.
Телеграмма Президента Украины с просьбой прибыть на Совещание по вопросам поддержки законности и правопорядка личных прав и свобод человека и гражданина.

Фото Александра Барана / УНИАН

 

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