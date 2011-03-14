У Могилева вступились за гаишника, избитого охраной нардепа

Сотрудник ГАИ, в выходные остановивший в Луганской области автомобиль народного депутата Владимира ЛАНДИКА, находится в больнице с телесными повреждениями.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления МВД Украины в Луганской области Евгений ПОЛЬСКОЙ, передает «Остров».

По его словам, касательно этого случая действительно имели место два факта. «Первое – это то, что сотрудники ГАИ остановили автомобиль, в котором ехал народный депутат Владимир ЛАНДИК. Второе – автомобиль двигался со скоростью 91 км/час в черте города при разрешенной 60 км/час», - сообщил Е.ПОЛЬСКОЙ.

По его словам, в данной ситуации реакция ГАИ была «абсолютно правомерной».

Других подробностей Е.ПОЛЬСКОЙ не сообщил, сославшись на то, что дальнейшим расследованием случая займется прокуратура. Однако на вопрос, было ли избиение сотрудника ГАИ охраной народного депутата, ответил, что данный сотрудник лежит в больнице с телесными повреждениями.

«Был ли факт именно избиения, решит прокуратура», - сказал Е.ПОЛЬСКОЙ.

Отвечая на вопрос о том, был ли факт требования взятки со стороны гаишников, он сказал: «Должна быть логика. Мы на вооружение получили новый прибор – «трукэм». Он способен фиксировать скорость на расстоянии 2 километров. Прибор этот сертифицирован, и его особенность в том, что информацию на нем стереть нельзя. То есть, если факт нарушения есть, его нельзя скрыть. А если такой факт есть, должен быть составлен протокол или рапорт. В попытке получить деньги с Владимира Ивановича я сомневаюсь, но, в любом случае, разберется прокуратура».

Как сообщалось, в минувшие выходные в Луганске разгорелся скандал с участием народного депутата В.ЛАНДИКА и сотрудников ГАИ. Якобы сотрудники ГАИ остановили автомобиль народного депутата за превышение скорости, после чего охрана депутата устроила драку с правоохранителями из-за того, что те «требовали взятку». В результате пострадал один из сотрудников.

При этом в ГАИ обвинили депутата В.ЛАНДИКА в подстрекательстве к избиению инспектора.

Между тем сам В.ЛАНДИК опровергает обвинения в избиении.