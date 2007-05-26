Пресс-служба Нашей Украины опровергла сообщение Николая Онищука

Партия «Наша Украина» заявляет, что голосование относительно прекращения полномочий народных депутатов фракции «Наша Украина» должно состояться на съезде блока после 16.00.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».

В пресс-службе также подчеркнули, что не соответствует действительности обнародованная депутатом фракции «Наша Украина» Николаем ОНИЩУКОМ информация о том, что съезд блока «Наша Украина» уже принял такое решение.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем заседании межпартийного блока «Наша Украина» его делегаты приняли решение объявить перерыв до 16.00. Такое решение было принято по просьбе Президента Виктора ЮЩЕНКО, который призывал съезды «Нашей Украины» и БЮТ принять окончательное решение относительно прекращения полномочий депутатов их фракций в ВР после завершения очередных консультаций Президента с премьер-министром, председателем парламента и руководителями оппозиции.

В эти минуты проходит встреча В.ЮЩЕНКО с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Александром МОРОЗОМ.