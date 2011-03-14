Регионал обещает «консолидировать всех» законом о высшем образовании

Закон «О высшем образовании» будет принят в новой редакции до конца текущей сессии Верховной Рады Украины.

Об этом заявил народный депутат от фракции Партии регионов, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Максим ЛУЦКИЙ, сообщается на сайте ПР.

По словам М.ЛУЦКОГО, наработка рабочей группы при Министерстве образования и науки проекта закона о высшем образовании в Украине снимет все противоречия заинтересованных сторон. При этом он отметил, что передача инициативы в этом вопросе Минобразования является нормальным процессом, поскольку депутатские законопроекты относительно реформирования высшего образования не находят 100% поддержки ни в депутатском корпусе, ни среди студенчества.

«Для того, чтобы снять всю конфликтность ситуации и доказать обществу, что то, которое происходило, является ни чем иным, как банальным политическим наступлением на министра образования, мы отозвали свой ранее зарегистрированный законопроект», - отметил народный депутат. Он напомнил, что в обсуждении законопроекта «О высшем образовании», которое началось еще с июля 2010 года, представители оппозиции почему-то не принимали участия, а начали высказываться против него только когда он был подготовлен.

М.ЛУЦКИЙ выразил мнение, что на протяжении недели-двух проработки всех правок к законопроекту будут закончены. «После этого он будет передан и студенческому самоуправлению, и в Кабинет министров, и в Администрацию Президента для его широкого обсуждения, чтобы это был такой проект закона, который действительно будет консолидировать всех», - добавил народный депутат. При этом он отметил, что в новом проекте закона положение об обязательном учете при поступлении в высшее учебное заведение среднего балла аттестата об окончании школы непременно останется.

«До конца этой сессии закон будет принят. И уже летом мы будем иметь новый законодательный акт, который регулирует соответствующие вопросы», - сказал М.ЛУЦКИЙ.